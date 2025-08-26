Жена, пострадала от сексуално насилие като дете, моли Мъск да спре разпространението на нейни снимки в X

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Тялото ми не е стока. Никога не е било и никога няма да бъде", казва тя.

Жертва на сексуално насилие над деца е моли Илон Мъск да спре разпространението на линкове към изображения с насилието над нея в неговата социална платформа X, съобщава Би Би Си

.„Да чуя, че насилието над мен – и над толкова много други – все още се разпространява и се превръща в стока тук, е възмутително", казва Зора (името е променено). Тя живее в САЩ и е била подложена на насилие за първи път преди повече от 20 години.

„Всеки път, когато някой продава или споделя материали с насилие над деца, той директно подхранва първоначалното, ужасно насилие."

X заявява, че има „нулева толерантност към материали с сексуално насилие над деца" и че борбата с тези, които експлоатират деца, остава „първостепенен приоритет".

BBC откри изображения на Зора, докато разследваше глобалната търговия с материали с сексуално насилие над деца, чиято стойност се оценява на милиарди долари от Childlight, Глобалния институт за безопасност на децата.

Материалът беше сред хиляди подобни снимки и видеоклипове, предлагани за продажба в акаунт на X. От медията се свързали с търговеца чрез приложението за съобщения Telegram, което ги довело до банкова сметка, свързана с лице в Джакарта, Индонезия.

Зора е била малтретирана за първи път от член на семейството си. Колекция от снимки на нейното малтретиране е станала известна сред педофилите, които събират и търгуват с подобно съдържание. Много други жертви са изправени пред същата ситуация, тъй като снимките на малтретирането продължават да циркулират и днес.

Зора е ядосана, че търговията продължава и до днес.

Снимките с насилието над Зора първоначално бяха достъпни само в т.нар. тъмна мрежа, но сега те се разпространяват с линковете в X.

Социалните медии се опитват да премахнат незаконното съдържание от платформите си, но мащабът на проблема е огромен.

Миналата година Националният център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) в САЩ получи над 20 милиона задължителни сигнали от технологични компании за случаи на материали с сексуално насилие над деца (CSAM) – незаконни изображения и видеоклипове на техните платформи.

Националният център за изчезнали и експлоатирани деца се опитва да идентифицира жертвите и извършителите, след което организацията се свързва с правоохранителните органи.

„Хактивистката" група Anonymous се опитва да се борят с търговията с изображения на сексуално малтретиране на деца в X. Един от тях каза, че ситуацията е по-лоша от всякога.

Те дадоха информация за акаунт в X. Той използва снимка на главата и раменете на истинско дете като аватар.

Думите и емотиконите в биографията на акаунта ясно показват, че собственикът продава материали с сексуално насилие над деца, в профила има и линк към акаунт в приложението за съобщения Telegram.

Начинът, по който се продават изображенията на Зора, е метод, използван от стотици търговци по целия свят.

Публикациите в X използват различни хаштагове, познати на педофилите. Изображенията, които се появяват на платформата, често са взети от известни изображения на сексуално малтретиране на деца, но могат да бъдат изрязани, за да не бъдат неприлични.

Илон Мъск заяви, че премахването на материали, свързани със сексуално малтретиране на деца, е негов „първостепенен приоритет", когато пое X, тогава известен като Twitter, през 2022 г.