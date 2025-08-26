Огромна пясъчна буря премина през Аризона (Видео)

Огромна пясъчна буря премина през американския щат Аризона. Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб". Според експертите тези явления са опасни и шофьорите трябва да отбият от пътя и да спрат, в случай че се окажат в бурята, която се наблюдава по време на летния мусонен сезон в югозападната част на САЩ.
Те се формират, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат пясък от пустинните райони. Стената от прах се разпространява навън от гръмотевичната буря и обхваща много по-голяма площ, съобщава Нова тв.
