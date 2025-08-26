ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров разтърси с признание: След контузи...

Огромна пясъчна буря премина през Аризона (Видео)

1164
Кадър;@GlobalTechtonic, Х

Огромна пясъчна буря премина през американския щат Аризона. Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб". Според експертите тези явления са опасни и шофьорите трябва да отбият от пътя и да спрат, в случай че се окажат в бурята, която се наблюдава по време на летния мусонен сезон в югозападната част на САЩ.

Те се формират, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат пясък от пустинните райони. Стената от прах се разпространява навън от гръмотевичната буря и обхваща много по-голяма площ, съобщава Нова тв.

Кадър;@GlobalTechtonic, Х

