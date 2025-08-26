Какво се случва с ръката на Тръмп? (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тръмп вече не крие с грим синините по ръцете си

Снимки от срещата на американския президент Доналд Тръмп с южнокорейския му колега И Дже Мюн предизвикаха нови дебати около здравословното му състояние.

Повод за това станаха снимки от Овалния кабинет. На тях се виждат големи синини, видими особено до дясната ръка на американския президент.

Дни по-рано беше забелязано как горната част на дланта на Тръмп е покрита с фон дьо тен.

Такива синини бяха забелязани още преди месеци. От Белия дом публикуваха през лятото писмо от лекаря на президента, Шон Барбабела, в което се казва, че синините "са в съответствие с леко дразнене на меките тъкани от честото ръкостискане и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за сърдечно-съдова профилактика", пише bgonair.

В съобщението се разкрива, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност, което Барбабела определя като "доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70-годишна възраст". Направените тестове показват, че няма данни за дълбока венозна тромбоза или артериално заболяване.

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс