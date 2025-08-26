Фридрих Мерц: Не съм доволен от досегашната работа на управляващата коалиция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не съм доволен от досегашната работа на управляващата коалиция. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на конгрес на Християн-демократическия Съюз в Оснабрюк. Той смята, че макар да са започнати реформи в миграционната политика и икономиката, резултатите са недостатъчни.

Мерц настоя за по-добра комуникация в управлението и призова коалиционните си партньори от ГСДП да продължат съвместния път на политика, която е да "критична към миграцията и приятелски настроена към индустрията".

Германският канцлер също така поиска да се покаже, че Германия може да се управлява успешно от тази коалиция и призова и двете партии да не говорят едни срещу други, а едни с други, пише БНР.

Мерц потвърди и че е необходима нова ориентация на социалната политика:

"Няма да се оставя да бъда разколебан от думи като социално съкращаване, поголовна сеч и какво ли още не. Социалната държава, каквато я имаме днес, вече не е финансово устойчива с оглед на това, което постигаме икономически".

"Апелът ми е насочен към всички нас: нека заедно покажем, че промените са възможни, че реформите са възможни", посочи още Мерц.

Той изключи допълнително натоварване на средния бизнес с данъци.