Тръмп и Путин обсъдили ядреното разоръжаване на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ограничаването на ядрените оръжия с руския президент Владимир Путин, като в разговорите е поставен и въпросът за включването на Китай в усилията за глобално ядрено разоръжаване.

„Говорим за ограничаване на ядрените оръжия. Ще включим и Китай в този процес", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, цитиран от Anadolu Ajansı. „Ние имаме най-големия ядрен арсенал, Русия е втора, а Китай е трети."

По думите му, макар Пекин да изостава от Вашингтон и Москва, страната бързо развива своя ядрен капацитет. „Китай е много изостанал, но след пет години ще ни настигне", коментира той.

Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), Русия и САЩ притежават заедно около 90% от всички ядрени оръжия в света. По данни на института, Китай разполага с най-малко 600 ядрени бойни глави.

„Смятам, че денуклеаризацията е изключително важна цел. Русия е готова да участва в този процес, а мисля, че и Китай ще бъде готов", каза още Тръмп по време на съвместна среща с новия президент на Южна Корея И Дже-мьонг.

Той подчерта, че разпространението на ядрени оръжия не може да бъде допуснато: „Трябва да ги спрем. Мощността им е твърде голяма."

Американският президент обърна внимание и на посещението на Путин в Аляска на 15 август, което според него е било знак за ангажираността на Русия към преговорите. „Фактът, че той дойде в Аляска, на американска територия, е важно послание, че иска нещата да се придвижат напред", отбеляза Тръмп.

Въпреки това той изрази недоволство от продължаващите руски атаки в Украйна. „Всеки разговор, който водя с него, е добър. Но след това, за съжаление, в Киев пада бомба... и тогава аз наистина много се ядосвам", призна президентът.