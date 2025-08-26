ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров разтърси с признание: След контузи...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21174513 www.24chasa.bg

Дарио Нардела: Кметове от Европа ще посетят Истанбул в подкрепа на арестувания си колега Екрем Имамоглу

396
Дарио Нардела Снимка: Уикипедия

Кметове от няколко европейски страни ще посетят Истанбул тази седмица, за да покажат подкрепата си за бившия кмет на града Екрем Имамоглу, който беше арестуван през март по обвинение в корупция, съобщи евродепутатът и президент на мрежата от големи европейски граводе Eurocities Дарио Нардела, цитиран от сайта „Търкиш минит“. 

През уикенда Нардела публикува снимка с Имамоглу в социалната мрежа Инстаграм, като написа: „Преди шест месеца аз се прегърнах с моя приятел Екрем Имамоглу в Истанбул, предаде БТА.

Месец по-късно той беше затворен в Силиври, където се намира и в момента – заедно с още 16 кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП)“. В публикацията си Нардела също така обяви, че през седмицата кметове на няколко европейски града ще посетят Истанбул, за да „покажат солидарност и да поискат освобождаването на всички неправомерно задържани“. 

„ЕС не може да гледа встрани: никакви търговски сделки с правителства, които нарушават демокрацията и човешките права“, написа още Нардела. 

Разследване на корупция в Истанбулската голяма община започна през март, когато наред с кмета на града Екрем Имамоглу, бяха задържани редица служители на общината – действие, което предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Екрем Имамоглу, който беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, е смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Дарио Нардела Снимка: Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя