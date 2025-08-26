ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Тенденцията към нисковъглеродно развитие в Ки...

Турските власти не позволиха на израелски кораб да акостира в Истанбул

Турските власти не позволиха на израелски кораб на компанията „ЗИМ“ (ZIM) да акостира на пристанището в Истанбул, принуждавайки го да промени маршрута си към пристанището в гръцкия град Пирея, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“, позовавайки се на информация, потвърдена от властите, предаде БТА.

Действията са част от новата рестриктивна политика на Турция срещу Израел заради войната в Газа. От 21 август 2025 г. Анкара наложени забрана на израелски кораби да влизат в турски пристанища. Ограничението важи както за плавателни съдове под израелски флаг, така и за такива, които са собственост на израелци. По същия начин турски кораби също няма да имат право да акостират на израелски пристанища. 

Наред със забраната беше въведено и ново изискване, с което всички кораби, които навлизат на турски пристанища, ще предоставят писмено потвърждение, че нямат никаква връзка с Израел. 

Собствениците на кораби трябва да предоставят и информация, че техният товар няма да бъде доставен в Израел с военни или други цели. 

Турските власти не позволиха на израелски кораб да акостира в Истанбул СНИМКА: Pixabay

