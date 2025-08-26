Проучване: Повечето филипинци нямат доверие на Китай и го приемат за най-голямата заплаха за страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повечето филипинци изразяват недоверие спрямо Китай, приемайки го за „най-голямата заплаха“ за Филипините според последно проучване, проведено от социологическа агенция „ОКТА Рисърч“ и цитирано от националната новинарска агенция ФНА.

Около 85% от филипинците нямат доверие на Китай, докато 15% изразяват противоположното мнение според проведеното между 12 и 17 юли проучване, предаде БТА.

ОКТА отбелязва, че недоверието на филипинците се дължи най-вече на агресивните действия на Китай в Южнокитайско море.

Другите причини включват притока на контрабандни стоки от Китай, ръстът на престъпленията, свързани с китайски граждани и конкуренцията на работния пазар от страна на китайските работници.

Резултатите от проучването на ОКТА показват, че 74% от филипинците смятат Китай за „най-голямата заплаха“ за страната си, значително повече от четирите процента, избрали Русия или Северна Корея.

ОКТА заяви, че Филипинците „не само приемат Китай за пряка заплаха за националния суверенитет и териториална цялост, но и изразяват загриженост за икономическите дейности и социалното влияние върху местния бизнес и общности“.

Около 76% подкрепят усилията в защита и утвърждаване на суверенните права над филипинската територия. Подкрепата е най-висока в Манила (89%), следвана от Минданао (86%), Висаяс (78%) и Лусон (67 на сто).

Проучването е направено по метода интервю лице в лице сред 1200 респонденти от цялата страна с равнище на статистическата грешка от 3%.