Учебната година във Вашингтон започна със страх от депортации

Учебната година във Вашингтон започна вчера на фона на засилени притеснения от проверки на местните имиграционни власти, съобщава Агенция "Франс прес". За да защитят децата си от евентуални акции за депортация, родители, доброволци и съседи ги придружиха до училище.

Жители на един от районите организираха шествие пред основно училище, за да окуражат учениците и да демонстрират подкрепа за общността със значително латиноамериканско население.

Тъй като се засилиха опасенията, че имиграционните власти може да се появят в училищните кампуси, в различни части на града бяха създадени групи за придружаване и патрули. Според свидетелства на местни жители, включително хора с увреждания, много семейства на мигранти живеят в страх от проверки и други мерки, което се отразява на присъствието на децата в клас, съобщава БНР.

Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) заяви, че няма да провежда акции в училищата във Вашингтон в първия учебен ден. В същото време агенцията не изключва проверки за установяване на статута на деца без документи и на непридружени малолетни, които според администрацията на Доналд Тръмп са изложени на риск от трафик и експлоатация. Целта според агенцията е да бъдат открити около 300 000 деца без документи.

Част от родителите споделят, че дори законно пребиваващи семейства от латиноамерикански произход са били обект на задържания, което е породило съмнения дали да изпращат децата си на училище. Някои, окуражени от общността, все пак придружиха децата си, докато други решиха временно да ги оставят у дома от страх. В близост до училищата бяха поставени послания за подкрепа и надежда, но част от семействата заявиха, че се чувстват несигурни и застрашени.

Според данни на местния Институт за фискална политика през 2023 година във Вашингтон е имало около 25 000 мигранти без документи, включително между 3 000 и 4 000 ученици. В Калифорния, където е най-голямата имигрантска общност в страната, също се наблюдава увеличение на отсъствията на ученици след акциите през годината. Синдикати на учители напомнят за решение на Върховния съд от 1982 година, което гарантира правото на образование за всички деца, независимо от имиграционния им статут. Образованието в САЩ е задължително за всеки ученик, припомня "Франс прес".