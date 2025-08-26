ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск на Балканите измисли уникална хибридна систем...

Най-високият мост в света премина успешно товарен тест

Снимка: Китайска медийна група

Мостът над каньона Хуадзян в провинция Гуейджоу, Югозападен Китай, завърши успешно ключов товарен тест. Мостът ще стане най-високият в света след като бъде официално пуснат в експлоатация в края на септември.

Петдневните тестове потвърдиха, че здравината, устойчивостта и динамичните характеристики на съоръжението отговарят на стандартите за безопасност. Финалният тест включваше статични и динамични проверки, при които 96 камиона с общо тегло от около 3300 тона бяха разположени на различни точки от моста, за да се измери деформацията и напрежението в основния отвор, кулите, кабелите и окачванията.

С дължина 2890 метра и основен отвор от 1420 метра, мостът се издига на 625 метра над реката, поставяйки рекорд както за най-висок мост в света, така и за най-голям отвор на мост, построен в планински район.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

