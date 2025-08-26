"Скай нюз": Русия усвоява нов тип дрон, който не може да бъде заглушен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия усвоява нов тип дрон, който не може да бъде заглушен. Това съобщи Sky News, цитирана от БНР. Телевизията твърди, че Западът е изправен пред проблем.

Тя е получила ексклузивен достъп до украинска фабрика за дронове, за да наблюдава нейната изобретателност в действие. Макар и украинците да са превърнали дрона в най-ефективното си оръжие срещу нашествениците, Русия изобщо не изостава, заключава медията.

Екип на Sky News е направил обширен репортаж от компания, основана от доброволци в началото на войната, произвеждайки по 100 дронана месец, като сега производството се увеличило хиляда пъти повече, но това никога не е достатъчно, изтъкват украинците, които се опасяват, че могат да загубят надпреварата във въоръжаването с дронове с Русия и се нуждаят от повече помощ.

Медията е научила, че Русия бързо наваксва. Зловеща пропаганда, пусната миналия месец, заснета в една от огромните нови руски фабрики за дронове, показва стотици щурмови дронове с делта крила Geranium, подредени в готовност за изстрелване срещу Украйна.

Русия е усъвършенствала технологията, предоставена от иранците, за да произвежда по-бързи и по-смъртоносни версии на иранските Shahed.

Украински експерти казват, че Русия използва мащаба и количеството, за да обърне нещата във войната. И усвоява дронове, управлявани от оптични влакна, които не могат да бъдат заглушавани.

Един от украинските експерти показал свой прототип на оптичен модел на неговата компания и твърди че е по-ефективен от руския, но добавил, че руснаците са започнали да използват технологията по-рано и са увеличили производството.

Твърди се, че те получили значителна помощ от китайците - цели фабрики там имат договор да доставят оптични влакна изключително на Русия, произвеждайки ги в огромни количества.

Западът не прави достатъчно, за да противодейства на заплахата, казват украинците.