ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Тенденцията към нисковъглеродно развитие в Ки...

Времето София 24° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21174964 www.24chasa.bg

"Скай нюз": Русия усвоява нов тип дрон, който не може да бъде заглушен

1320
Дрон СНИМКА: Пиксабей

Русия усвоява нов тип дрон, който не може да бъде заглушен. Това съобщи Sky News, цитирана от БНР.  Телевизията твърди, че Западът е изправен пред проблем.

Тя е получила ексклузивен достъп до украинска фабрика за дронове, за да наблюдава нейната изобретателност в действие. Макар и украинците да са превърнали дрона в най-ефективното си оръжие срещу нашествениците, Русия изобщо не изостава, заключава медията.

Екип на Sky News е направил обширен репортаж от компания, основана от доброволци в началото на войната, произвеждайки по 100 дронана месец, като сега производството се увеличило хиляда пъти повече, но това никога не е достатъчно, изтъкват украинците, които се опасяват, че могат да загубят надпреварата във въоръжаването с дронове с Русия и се нуждаят от повече помощ.

Медията е научила, че Русия бързо наваксва. Зловеща пропаганда, пусната миналия месец, заснета в една от огромните нови руски фабрики за дронове, показва стотици щурмови дронове с делта крила Geranium, подредени в готовност за изстрелване срещу Украйна.

Русия е усъвършенствала технологията, предоставена от иранците, за да произвежда по-бързи и по-смъртоносни версии на иранските Shahed.

Украински експерти казват, че Русия използва мащаба и количеството, за да обърне нещата във войната. И усвоява дронове, управлявани от оптични влакна, които не могат да бъдат заглушавани.

Един от украинските експерти показал свой прототип на оптичен модел на неговата компания и твърди че е по-ефективен от руския, но добавил, че руснаците са започнали да използват технологията по-рано и са увеличили производството.

Твърди се, че те получили значителна помощ от китайците - цели фабрики там имат договор да доставят оптични влакна изключително на Русия, произвеждайки ги в огромни количества.

Западът не прави достатъчно, за да противодейства на заплахата, казват украинците.

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя