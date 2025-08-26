ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински дронове спряха работата на няколко руски летища

1508
Украински дрон тип "Баба Яга" Снимка: Twitter

Няколко руски летища бяха принудени да ограничат тази нощ работата си заради украински бойни дронове във въздушното им пространство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Сред засегнатите беше летище "Пулково" в Санкт Петербург, вторият по големина град в страната, съобщи федералната авиационна агенция "Росавиация". Десет дрона бяха прехванати в покрайнините на града, написа днес губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в "Телеграм". Засега няма данни за жертви и щети.

В неделя украински дронове причиниха пожар рафинерия в пристанищния град Уст-Луга близо до Санкт Петербург.

Други летища, включително тези в Псков, Нижни Новгород, Казан, Волгоград и Нижнекамск, също трябваше временно да преустановят дейността си, поради заплахата от дронове, съобщи Росавиация.

Освен това руската армия съобщи, че анексираният Кримски полуостров също е бил атакуван от украински дронове.

Междувременно Русия също предприе атаки с дронове срещу Украйна през нощта. В някои украински области въздушната тревога продължи до сутринта.

В североизточната Сумска област трима души са получили леки наранявания, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили обявиха, че са свалили през нощта 47 от общо 59 руски дрона.

