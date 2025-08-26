ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отменят полети от и към Гърция заради стачка на 28 август

Летище Снимка: pixabay

Стачка на 28 август ще промени работата по летищата в Гърция. Синдикатът на авиодиспечерите обяви спиране на работната дейност за четири часа в четвъртък.

Очаква се пълна промяна на полетите от гръцките летища, както и отмяна на много от тях.

По време на протеста въздушното пространство над Гърция ще бъде отворено само за полети за спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на гръцките военновъздушни сили.

Авиокомпаниите приканват туристите с резервирани полети от и към Гърция на 28 август да променят резервациите си за този ден. Ще има промени и в движението на влакове.

Засега няма информации за промените в движението на фериботите, защото общият синдикат на моряците още не е заявил пълно участие в протеста.

Всички държавни учреждения ще останат затворени за 24 часа, съобщи БНР.

Стачката ще се проведе в деня, когато в парламента за обсъждане влиза проектозакон за дисциплинарно право, който, според синдикатите, криминализира социалната и политическа дейност на държавните служители.

