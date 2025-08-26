Офшорните вятърни паркове могат да отделят над 200 химикала, някои от които токсични, сочи проучване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Офшорните вятърни паркове биха могли да отделят в морето над 200 химикала, включително вещества с токсични или канцерогенни свойства.

Това установява публикувано днес изследване на базираната в Хамбург Федерална агенция за морско дело и хидрография на Германия (BSH), изготвено съвместно с френски и белгийски институции и цитирано от ДПА, предава БТА.

В проучването са идентифицирани 228 вещества, като 62 от тях са определени като силно екологично значими и фигурират в списъка на Европейската агенция по химикали (ECHA). Все още обаче не е установено колко от тези вещества реално се отделят.

Сред тях има химикали, които могат да бъдат токсични, устойчиви, хормонално активни или канцерогенни и които имат потенциал да се натрупват в хранителната верига, посочват авторите в специализираното издание "Бюлетин за замърсяване на морската среда" (Marine Pollution Bulletin).

Около 70 процента от веществата произхождат основно от системи за защита от корозия, близо 10 на сто – от масла и смазочни материали, а останалите – от охлаждащи и пожарогасителни агенти.

Един от начините за измерването им би бил отчитане на концентрациите на избрани вещества преди строителството на офшорни вятърни паркове, както и по време на експлоатацията им, съобщава Федералната агенция за морско дело и хидрография на Германия.

Проучването също така показа, че определени емисии могат да бъдат избегнати чрез използване на алтернативни системи за защита от корозия, затворени охладителни системи или биоразградими експлоатационни материали.

"Липсват обаче специфични за индустрията стандарти, като тези, използвани в корабоплаването", отчита базираната в Хамбург агенция.

В Германия някои действащи разпоредби изискват от разработващите проекти да представят план на Федерална агенция за морско дело и хидрография по време на фазата на планиране, който идентифицира потенциалните емисии и очертава как те да бъдат намалени.

Ръководителите на проучването се надяват, че интердисциплинарното сътрудничество ще доведе до международни насоки и че по-нататъшни изследвания могат да определят колко от веществата се отделят в действителност от вятърните паркове.