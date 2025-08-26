Гигантско турско знаме с площ 40 дка. ще се вее в град Кахраманмараш

Най-голямото турско знаме с площ от 40 000 квадратни метра подготвят властите в град Кахраманмараш, Южна Турция, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

В момента огромният флаг е изрисуван със специална боя на асфалтова основа на 1800 метра надморска височина в планината Ахър, северно от Кахраманмараш. По информация на местните власти идеята на проекта е той да символизира числото 46 – кодът, който се използва за регистрационните табели на автомобилите в окръг Кахраманмараш.

С тази цел проектът предвижда изрисуването на флаг, покриващ площ от 40 000 квадратни метра, и също така изрисуването на изображението на турското отличие „Медал за независимост", което е връчвано на участниците в Турската война за независимост (1919-1923 г.), с площ от 6 000 квадратни метра.

Когато проектът бъде завършен двете изображения ще бъдат видими практически от всяка точка на града, подчертава „Хюриет дейли нюз".

„Кахраманмараш е град, който е написал своя собствена епопея по време на Войната за независимост. Днес изграждаме нов символ, който се извисява до небето. Гигантско турско знаме се вгражда в природата, защото тези планини са не само част от пейзажа, но и отражение на гордостта на турската нация", споделя кметът на район Оникишубат Ханифи Топташ, като подчертава, че в проекта е предвидено флагът да бъде осветяван и през нощта.