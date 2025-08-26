Зеленски: Русия прави всичко възможно да попречи на преговори за мир

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия, че „прави всичко възможно", за да осуети среща между него и Владимир Путин, на която да се потърси изход от войната.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е опитал да събере двамата лидери, но в петък заяви, че „те са като масло и оцет... не се разбират много добре".

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Путин е готов да се срещне с украинския лидер, „когато дневният ред за срещата на върха е готов, а този дневен ред изобщо не е готов", като обвини Зеленски, че казва „не на всичко".

След интензивна седмица на дипломатически усилия, през която Тръмп първо се срещна с Путин в Аляска, а след това със Зеленски и европейските лидери във Вашингтон, американският президент заяви, че войната се оказва най-трудната, която е опитвал да спре, пише Би Би Си.

Тръмп заяви след разговор с руския лидер в понеделник, че е започнал подготовката за среща на върха между Путин и Зеленски, на която ще се присъедини по-късно.

Украинският президент подкрепи тази стъпка, но потърси гаранции за сигурност от западните съюзници, за да предотврати евентуална бъдеща руска атака в случай на мирно споразумение: „Украйна, за разлика от Русия, не се страхува от срещи между лидерите".

По време на посещение в Киев генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Тръмп се стреми да „излезе от задънената улица" и че алиансът работи по солидни гаранции за сигурност със САЩ и Европа, за да се гарантира, че Путин „никога повече няма да се опита да атакува Украйна".

Говорейки заедно с Рюте, Зеленски заяви, че иска гаранциите за сигурността на Украйна да отразяват член 5 от НАТО, който счита атака срещу един член на алианса за атака срещу всички членове на НАТО.

„Това е началото на едно голямо начинание и не е лесно, защото гаранциите се състоят от това, което нашите партньори могат да дадат на Украйна, както и от това каква трябва да бъде украинската армия и къде можем да намерим възможности за армията да поддържа своята сила", каза Зеленски.

Рюте заяви, че алиансът работи с Украйна за определяне на гаранциите, като обясни, че те ще се съсредоточат върху това да направят украинската армия възможно най-силна и ще включват западни ангажименти за сигурност. „Все още е твърде рано да се каже точно какъв ще бъде резултатът", добави той.

В миналото са били договаряни гаранции за сигурност, но те не са били спазвани. Генералният секретар на НАТО настоя, че са извлечени поуки от предишни споразумения, като Меморандума от Будапеща от 1994 г., в който Украйна се съгласи да се откаже от ядрените си оръжия в замяна на „гаранции" от Русия, САЩ и Великобритания за бъдещата си сигурност.

„Видяхме единство във Вашингтон. Все още е политическо, но това е само първата стъпка на всички, които работят по гаранциите за сигурност.", заяви Зеленски.

Руският външен министър изглежда разби надеждите за евентуална среща на върха, като заяви пред Ен Би Си Нюз, че „няма планирана среща".

Сергей Лавров каза, че Русия е съгласна да прояви гъвкавост по редица въпроси, повдигнати от Тръмп на срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска миналата седмица.

Той продължи, като обвини Украйна, че не проявява същата гъвкавост в последващите преговори във Вашингтон, и я обвинява, че пречи на напредъка към мирното споразумение.

Лавров заяви, че „за всички е много ясно, че има няколко принципа, които Вашингтон счита, че трябва да бъдат приети".

Той каза, че това включва отказ от членство в НАТО за Украйна и обсъждане на териториални въпроси: „Зеленски каза „не" на всичко", заяви Лавров.

По-късно в петък Путин заяви, че има „светлина в края на тунела" за отношенията между Русия и САЩ, като се позова на срещата с Тръмп в Аляска миналата седмица, която той определи като „много добра, значима и откровена".

Руският лидер заяви, че „лидерските качества" на Тръмп ще помогнат за възстановяването на отношенията след неотдавнашния им спад.

Той не спомена Украйна или среща със Зеленски.

Въпреки последните усилия за постигане на мирно споразумение, в четвъртък Русия предприе една от най-тежките си атаки срещу Украйна от седмици насам, изстрелвайки 574 дрона и 40 ракети за една нощ.

Междувременно украински дрон взриви нефтена помпена станция в руския регион Брянск, спирайки доставките на нефт по тръбопровода „Дружба" към Унгария и Словакия – третата атака срещу тръбопровода за девет дни.

Унгария и Словакия са силно зависими от нефтопровода „Дружба" за доставките си на петрол, а Будапеща заяви, че може да отнеме най-малко пет дни, преди операциите да бъдат възобновени. Двете държави-членки на ЕС са подали жалба до Европейската комисия.

Европейският съюз се опита да ограничи енергийните доставки на Русия след пълномащабната й инвазия в Украйна през 2022 г. и има за цел да преустанови изцяло доставките на руски петрол и газ до края на 2027 г.