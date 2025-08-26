4-годишно дете се удави в басейн в Гърция, обвиняват родителите в убийство по небрежност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близките на 4-годишно момиче, удавило се в басейн в Гърция, са обвинени в убийство по небрежност.

Родителите и дядото на 4-годишно момиче са освободени след съдебно заседание със забрана за пътуване, пише в. „Катимерини", цитиран от bTV.

Инцидентът е станал на 22 август. Детето, единствената дъщеря на албанско семейство, живеещо и работещо на острова, е било видяно за последно да играе в градината на дома си около 15 ч. местно време.

Когато е изчезнало, майката е започнала да го търси заедно със съседи. Малко по-късно момиченцето е намерено в безсъзнание в басейна на близка вила, на около 150 метра.

Туристите, наемащи вилата, не били там по това време. Детето е било откарано по спешност в местния здравен център, но лекарите не са успели да спасят живота му.

Съдебномедицинска експертиза, проведена в петък след обяд, е потвърдила, че детето е починало от удавяне.

Погребението на момичето ще бъде в Логос - селото, където е живяло със семейството си.