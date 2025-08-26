ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Арестуваха още един от адвокатите на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

1732
Екрем Имамоглу Снимка: КАДЪР: Туитър/@ekrem_imamoglu

Адвокат Нусрет Йълмаз, един от защитниците на арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, е бил задържан в град Трабзон (Северна Турция) във връзка с обвинения за участие в подкупи, като в момента се очаква той да бъде предаден на съд в Истанбул, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Задържането на Йълмаз е свързано с разследването на корупция в Истанбулската голяма община, в рамките на което през март наред с множество общински служители бе задържан и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу - действие, което предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Малко след задържането на Имамоглу през март за кратко бе задържан и друг от неговите адвокати – Мехмет Пехливан. Към момента той е на свобода, но е с наложен съдебен контрол, представляващ забрана за излизане от страната.

Екрем Имамоглу

