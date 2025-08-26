ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск на Балканите измисли уникална хибридна систем...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21176780 www.24chasa.bg

Разследват смъртта на 21 кучета в пансион в Ню Йорк

1656
Куче СНИМКА: Pixabay

Разследват смъртта на 21 кучета в пансион в северната част на щата Ню Йорк, съобщава CBS News, позовавайки се на местните власти.

Животните са били открити в неделя в пансион за кучета „Анастасияс Ейкърс" в Аргайл. Още едно куче е намерено живо и е откарано за лечение при ветеринар.

Причината за инцидента все още не е установена, но властите уточняват, че собствениците на пансиона оказват пълно съдействие на разследването.

Лия Браун, една от собствениците на починалите кучета, споделя, че по време на случилото се е била на почивка в Ню Хемпшир. Тя получила телефонно обаждане, че любимецът ѝ Рекс е загинал. По думите ѝ следователите са я информирали, че вентилационната система на сградата е дала проблем, което вероятно е довело до задушаването на животните.

Властите обаче не потвърждават това все още.

12-годишната Хана Елмор обясни, че семейството ѝ е оставило 3-годишното си куче, Прасчо, в пансиона в петък, преди да замине за Пенсилвания. В неделя, само часове преди да планират да я вземат, те научили, че домашният им любимец е починал.

Разследването продължава.

Куче СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя