Разследват смъртта на 21 кучета в пансион в Ню Йорк

Разследват смъртта на 21 кучета в пансион в северната част на щата Ню Йорк, съобщава CBS News, позовавайки се на местните власти.

Животните са били открити в неделя в пансион за кучета „Анастасияс Ейкърс" в Аргайл. Още едно куче е намерено живо и е откарано за лечение при ветеринар.

Причината за инцидента все още не е установена, но властите уточняват, че собствениците на пансиона оказват пълно съдействие на разследването.

Лия Браун, една от собствениците на починалите кучета, споделя, че по време на случилото се е била на почивка в Ню Хемпшир. Тя получила телефонно обаждане, че любимецът ѝ Рекс е загинал. По думите ѝ следователите са я информирали, че вентилационната система на сградата е дала проблем, което вероятно е довело до задушаването на животните.

Властите обаче не потвърждават това все още.

12-годишната Хана Елмор обясни, че семейството ѝ е оставило 3-годишното си куче, Прасчо, в пансиона в петък, преди да замине за Пенсилвания. В неделя, само часове преди да планират да я вземат, те научили, че домашният им любимец е починал.

Разследването продължава.