Израел понижи равнището на дипломатическите си отношения с Бразилия, след като бразилското правителство отказа да одобри назначаването на новия израелски посланик, заяви днес говорителка на израелското външно министерство в Йерусалим, цитирана от ДПА и БТА.

"Критичният и враждебен курс, който Бразилия пое спрямо Израел след 7 октомври 2023 г., ескалира, когато президентът на страната сравни действията на Израел с тези на нацистите", пише в изявлението.

Спорът между двете страни относно войната в Газа ескалира от миналата година. Тогава бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва направи сравнение между израелската военна операция в Газа и Холокоста.

В отговор тогавашният израелски външен министър Израел Кац го обяви за персона нон грата и извика посланик Фредерико Майер в мемориала на Холокоста "Яд Вашем". Това беше възприето от бразилското правителство като публично унижение, което го накара да отзове Майер.

Страната отказа да одобри Гали Даган за нов израелски посланик в Бразилия. Говорителката на израелското външно министерство подчерта, че въпреки инцидентите външното министерство в Йерусалим продължава да поддържа "тесни контакти с многото приятели на Израел в Бразилия".