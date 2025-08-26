Инга Ругиниене е новият премиер на Литва

Литовският парламент потвърди, че Инга Ругиниене от Социалдемократическата партия ще бъде новият министър-председател на Литва, след като през юли бившият ръководител на правителството подаде оставка заради разследване за евентуални финансови измами, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Най-голямата ми мечта е да застана отново пред вас в края на мандата си и да кажа, че заедно сме постигнали нещо много важно", каза пред депутатите Ругиниене, бивша синдикална лидерка, която бе министър на социалната сигурност преди назначаването си.

Ругиниене има 15 дни да внесе програмата на правителството си за вот в парламента.

Тя обеща да продължи да подкрепя Украйна, да намали неравенството и да инвестира в отбраната.

Предшественикът ѝ Гинтаутас Палуцкас подаде оставка през юли след разследване за възможни финансови престъпления, свързани с компаниите му.

Няколко хиляди души се събраха днес, за да протестират срещу новото правителство, като организаторите казаха в изявление, че в него ще участват "политици, които са против санкциите срещу Русия и Беларус, както и идеолози противници на ваксините".

Правителството на Ругиниене е подкрепено от коалиция, която включва Социалдемократическата партия на Литва, популисткото движение "Зората на Неман", както и парламентарна група, съставена от Земеделския съюз и "Зелените", "Изборно действие на литовските поляци – Съюз на християнските семейства", както и независими депутати.

Групата идва на мястото на Демократичния съюз "За Литва", воден от Саулюс Сквернелис, който управлява в коалиция. Той заяви, че не би могъл да работи с популисти.

Лидерът на популистите Ремигиюс Жемайтайтис се оттегли от парламента през 2023 г., след като бе критикуван за предполагаеми антисемитски коментари, но на изборите през 2024 г. се върна във властта като лидер на партията си.

Един от независимите депутати, които подкрепят коалицията, Игнас Вегеле, набра популярност с кампанията си срещу ограниченията по време на пандемията от коронавирус. Той стана трети на президентските избори през 2024 г., на които обеща, че ако спечели, ще се бори срещу "ЛГБТИ пропагандата".

Депутатът Валдемар Томашевски, лидер на "Изборно действие на литовските поляци – Съюз на християнските семейства", в миналото бе критикуван заради предполагаеми прокремълски позиции, които той отхвърля.

Литовският президент Гитанас Науседа изрази подкрепата си за новото правителство, но днес пред местно радио каза, че включването на "Зората на Неман" "е било трудна за избягване грешка".