Полет от Лондон кацна аварийно в Русия заради повреда

Самолет на Air China, излетял от Лондон за Пекин, кацна принудително тази сутрин в Русия заради „неизправност на двигателя", съобщава "Индипендънт".

На борда на полета са се намирали над 250 пътници. Машината е била принудена да извърши извънредно кацане в Сибир рано във вторник.

По данни на FlightAware, Boeing 777 на авиокомпанията е кацнал на летището в Нижневартовск, разположено в руския регион Ханти-Мансийск, след като е излетял от Лондон в 22:43 ч. предната вечер.

Проблемът с двигателя е възникнал над руското въздушно пространство около пет часа и половина след началото на полета.

„По време на полет от Лондон до Пекин, екипажът на Boeing 777-300 на Air China реши да кацне на резервно летище в Русия", казаха от Руската служба за гражданска авиация.

По първоначални данни причина е неизправност на един от двигателите, съобщи Ройтерс.

Air China ще изпрати резервен самолет до Нижневартовск и ще продължи пътуването до Пекин по-късно днес.

Полет от Лондон до Пекин обикновено отнема повече от 9 часа.

Не е известно колко британски граждани са на борда на самолета а на Air China.