Германия и Белгия скептични за конфискуване на руските държавни средства, замразени в ЕС

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германия и Белгия изразиха скептицизъм относно идеята за конфискация на активите на Руската централна банка, които в момента са замразени в ЕС, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Канцлерът Фридрих Мерц и белгийският премиер Барт де Вевер постигнаха единно мнение по въпроса по време на срещата си в Берлин. "От юридическа гледна точка това не е толкова просто", коментира изземването на руски активи Де Вевер.

Мерц предупреди и за отрицателни последици върху капиталовия пазар. "Други страни също биха могли да изтеглят държавните си средства", заяви той.

По данни на ЕК около 210 милиарда евро от резервите на Руската централна банка са замразени в ЕС заради инвазията в Украйна. Лихвите от тези финансови активи се използват в момента за финансиране на доставките на оръжие и боеприпаси за Украйна.

Предложенията за директно използване на средствата чрез експроприацията им обаче не се приемат еднозначно. Де Вевер настоя за запазване на настоящия подход – използване само на приходите от лихви.

"Това е като гъска, която снася златни яйца. Трябва да я запазим", каза белгийският премиер. "Едва когато бъде договорен мирен договор между Русия и Украйна, тази гъска може да бъде сложена на масата", добави той.

