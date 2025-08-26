“Шпигел”: Урсула фон дер Лайен може да е президент на Германия

Шефката на ЕК ще трябва да се откаже от половин мандат в Брюксел, за да се бори за поста на държавен глава

Германският канцлер Фридрих Мерц обмисля да номинира председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за кандидат на президентските избори в Германия през 2027 г., съобщи “Шпигел”.

Наскоро Мерц бе попитан дали жена може да стане новият президент на Германия. “Би било добре”, отговори лаконично канцлерът.

Според “Шпигел” списъкът с кандидати за президент на страната е много кратък. В него се включват имената на Юлия Кльокнер, председател на Бундестага, Карин Приен – министър по семейните въпроси, и Илзе Айгнер – шеф на Баварския парламент.

През последните седмици в правителствените среди обаче се обсъждало, че Мерц обмисля и вариант с Урсула фон дер Лайен. Ако тя стане новият президент на Германия, ще загуби повече от половината от мандата си като председател на Европейската комисия, тъй като бе преизбрана през 2024 г., а Берлин ще се лиши негов представител да е на най-важната позиция в ЕС.

Германски издания отбелязват, че постът на държавен глава може все пак да е привлекателен за шефката на ЕК, тъй като би ѝ позволил да прибави още едно впечатляващо постижение към кариерата ѝ - първата жена министър на отбраната, първата жена председател на Европейската комисия и първата жена федерален президент. След два евентуални мандата тя би била на 77 години, така че постът би бил едно последно върховно постижение за визитката ѝ.

В Германия президентът се избира от Федералното събрание – специален орган, който се свиква само за тази цел. Той се състои от всички членове на Бундестага и равен брой делегати от провинциалните парламенти.