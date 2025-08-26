Гърците ще работят 4 дни, но по 10 часа (Обзор)

Целта на реформата е гражданите да прекарват повече време с децата си

Гърция планира да въведе четиридневна работна седмица, но при 10-часов работен ден. Това са само малка част от реформите, предвидени в мащабен нов законопроект, който цели създаването на по-гъвкави условия на работа в южната ни съседка.

Предложените промени от министерството на труда не са задължителни, а дават по-голяма свобода при уреждането на трудово - правните отношения между работодател и служител.

Законопроектът носи името “Справедлив труд за всички”. Предлага се четиридневната работна седмица да бъде договаряна при условие, че работникът се съгласи да се труди по 10 часа на ден.

Предвидена е и възможността за по-дълги смени от порядъка на 13 часа. Те обаче не може да се прилагат навсякъде - например в супермаркети и търговски центрове, където вече има задължителни почивки извън работното време. Причината е, че така лесно може да се наруши правилото на ЕС за минимум 11 часа непрекъсната почивка между две смени.

5-дневната работна седмица с по 8-часови смени остава в сила,

но законопроектът предвижда извънредният труд да се заплаща с 40% повече за всеки допълнителен час. Това означава, че трудещите се по 10 и 13 часа в Гърция ще получават повече пари.

Броят на извънредните часове ще бъде ограничен до 150 годишно, което означава, че в годината ще може да има максимум 37 дни с по 13 часа допълнителна работа.

Освен това, ако новият закон бъде приет, седмичното работно време ще се изчислява в по-дълъг период до 12 месеца. Това позволява според потребностите в определени седмици да се работи повече или по-малко.

Това ще помогне особено на бизнесите, в които заетостта е сезонна. Това засяга най-вече туризма, който е гръбнакът на гръцката икономика.

Проектът въвежда мерки в защита на служителите от уволнение, ако откажат извънреден труд.

По-гъвкавите условия не се харесаха на местните синдикати,

според които се дава прекалено голяма свобода на работодателите при сключването на договори със служители, тъй като връзката между двата субекта е неравнопоставена.

“По-нататъшната дерегулация на трудовото законодателство и прехвърлянето на отговорността за управлението на работното време и свободното време към индивидуални преговори, при които отношенията между работодателя и работника са небалансирани, по същество подкопават всички усилия за възстановяване на рамката за свободни колективни преговори”, казват от най-големия синдикат на страната “Конфедерация на гръцките работници”.

Според министърката на труда Ники Керамеос реформата ще подпомогне гръцките семейства да прекарват повече време заедно.

“Гъвкавостта ще е от полза за работещите родители, които вместо да работят 5 дни по 8 часа, ще могат да предпочетат да са заети четири дни по 10 часа. Това ще им даде един ден повече с децата им”, смята тя.

Гърция не е единствената страна, която планира въвеждане на по-кратка работна седмица. През май испанското правителство я намали от 40 на 37,5 часа, за да даде средно 150 минути повече свободно време на трудещите се. А месец по-късно Полша въведе експериментално 4-дневна работна седмица, за да проучи възможностите за подобряване на баланса между работата и личния живот.