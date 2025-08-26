За първи път в историята президент на САЩ уволни шеф на Федералния резерв (Обзор)

За първи път в 111-годишната история на централната банка на САЩ президент уволни нейния управител, съобщи Си Ен Ен. Безпрецедентният ход доведе до сериозно влошаване на отношенията между Доналд Тръмп и ръководството на Федералния резерв - президентът го обвинява за бавното понижаване на лихвените проценти.

Тръмп отстранява Лиса Кук – член на управителния съвет на Федералния резерв, заради обвинения, че е извършила измама с ипотечен кредит. Кук, която е първата чернокожа жена на този пост, отговори, че президентът “няма основание съгласно закона и няма правомощия” да я махне от длъжността, на която беше назначена от Джо Байдън през 2022 г.

“Няма да подам оставка. Ще продължа да изпълнявам задълженията си, за да помагам на американската икономика, както правя от 2022 г. насам”, категорична е тя. Кук е един от седемте членове на управителния съвет на Федералния резерв и на тази позиция е част от 12-членния комитет, който отговаря за определянето на лихвените проценти в САЩ.

Уволнението на Кук би позволило на Тръмп да ѝ избере заместник, което би му помогнало да упражнява по-голям контрол върху политиката на Федералния резерв, който е независима институция. Исканията на републиканеца за по-ниски лихвени проценти досега не бяха чути от председателя на управителния съвет на централната банка Джером Пауъл, което предизвика и напрежение между двамата. Все пак миналия петък Пауъл обяви, че Федералният резерв подготвя намаляване на лихвите, но повтори предупрежденията си за потенциалните рискове, породени от политиките на Тръмп за икономиката, включително мащабните мита и репресиите срещу имиграцията.

Икономисти и експерти критикуваха решението на Тръмп за Кук, предупреждавайки, че последиците от опита ѝ за уволнение биха могли да ударят по джобовете на американците. Отстраняването на Кук вероятно ще доведе до съдебни дела, като е възможно тя да остане на поста си, докато процесът тече.

