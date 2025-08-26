Десетки палестинци бяха ранени при израелска операция в Рамала

Израелските сили днес проведоха необичайна дневна операция в центъра на окупирания град Рамала на Западния бряг, където се намира седалището на Палестинската автономия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според местни лекари ранени са били десетки палестинци, след като хората, хвърлящи камъни, се разпръснали при последвалата стрелба и използване на сълзотворен газ.

Израел заяви, че цел на акцията са били свързани с "Хамас" обменни бюра за пари. Но акцията вероятно ще подкопае още повече международно признатата Палестинска автономия, която се опитва да се възползва от неотдавнашното решение на някои големи западни държави да признаят палестинската държавност.

Палестинската автономия се ръководи от съперници на "Хамас". Тя сътрудничи на Израел по въпроси, свързани със сигурността, и упражнява ограничена автономия в части от Западния бряг. Много палестинци я смятат за корумпирана и автократична структура, отбелязва АП.

Палестинският Червен полумесец заяви, че 58 души са били ранени при операцията, осем от тях от огнестрелно оръжие и 14 души от гумени куршуми. Няколко десетки души хвърляха камъни по колона от израелски бронирани коли, докато те навлизаха в центъра на Рамала. Военните казаха, че са задържали петима души, които са "заподозрени в терористична дейност".