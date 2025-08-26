ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всяко училище на една смяна само да решава в колко...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21179140 www.24chasa.bg

Иран отхвърли обвиненията на Австралия за антисемитски нападения

1380
Говорителят на иранското външно министерство Исмаел Багеи СНИМКА: Екс/@IRIMFA_SPOX

Иран отхвърли обвиненията на Австралия, че е свързан с антисемитски палежи в Сидни и Мелбърн, като предупреди, че ще предприеме ответни мерки след експулсирането на посланика му в Канбера, което бе обявено вчера, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Обвинението, което беше отправено, се отхвърля категорично“, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаел Багеи по време на седмичната си пресконференция. "Всяка неподходяща и необоснована мярка на дипломатическо равнище ще доведе до ответни мерки", добави той.

Австралийският премиер Антъни Албанезе каза вчера, че Иран е отговорен за пожара в кафене близо до Сидни през октомври 2024 г. и в синагогата "Адас Израел" в Мелбърн през декември 2024 г. При тези две нападения нямаше пострадали, припомня АФП.

Австралийските власти обявиха иранския посланик Ахмад Садеги за "персона нон грата" и му дадоха, както и на трима други ирански дипломати, седем дни да напусне страната. Канбера също така спря дейността на своето посолство в Техеран и отзова посланика си.

"Изглежда, че тази мярка е била предприета, за да компенсира ограничената критика, отправена от австралийската страна към ционистския режим (Израел - бел. ред.)", заяви Багеи.

Иранският външен министър Абас Арагчи нарече Албанезе "слаб политик" и заяви, че отправените срещу Иран обвинения "нямат никакъв смисъл".

"Иран плаща цената за подкрепата на австралийския народ към Палестина. Канбера трябва да знае, че не трябва да се опитва да умилостиви режим, ръководен от военни престъпници", добави Арагчи в платформата "Екс", визирайки израелските лидери.

Миналата седмица Канбера остро порица критиките, отправени от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини Албанезе, че е "предал Израел", като обяви намерението си да признае палестинската държава в ООН през септември, припомня АФП.

Говорителят на иранското външно министерство Исмаел Багеи СНИМКА: Екс/@IRIMFA_SPOX

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя