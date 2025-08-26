Турската полиция залови скъпоценни камъни за над 9 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската полиция е заловила над 155 килограма скъпоценни камъни и накити, сред които диаманти, рубини, смарагди и др., на обща стойност 9,4 милиона евро в рамките на специализирана операция срещу незаконната търговия, предаде ТРТ Хабер.

Според официално съобщение на Истанбулската главна прокуратура операцията е проведена на 41 отделни адреса, като наред с конфискуваните скъпоценни камъни и бижута са задържани и 35 души, обвинени в „нелегален внос и търговия със скъпоценни камъни“ и „създаване на организирана престъпна група“, пише БТА.

По информация на прокуратурата към момента продължава издирването на шестима от обвинените.