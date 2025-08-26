Европа улеснява вноса от САЩ, за да намали митата за колите

В сряда Европейската комисия ще предложи отпадане на вносните мита за американски индустриални стоки – мярка, свързана с намаляване на митата върху европейските автомобили и авточасти, изнасяни за САЩ, пише "Дневник".

Това е част от политическата декларация за новите търговски отношения между ЕС и САЩ. Според договореното, европейският износ ще бъде обмитяван с базисна ставка от 15%, докато американските индустриални стоки ще влизат на европейския пазар без мита. Освен това САЩ ще получат по-широк достъп до ЕС за земеделски продукти и морски дарове.

Митата на Доналд Тръмп засегнаха сериозно много отрасли и страни в Европа. Германската промишленост се оказа една от най-засегнатите, като продължава да губи работни места. Най-засегнат е автомобилният сектор. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания И Уай (EY), цитиран от ДПА.