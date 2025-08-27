ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Село на протест заради каменна кариера, камиони ру...

Времето София 18° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21179567 www.24chasa.bg

"Хамас" нарече "безпочвени" твърденията на израелската армия за удара по болница в Газа

952
"Хамас" нарече "безпочвени" твърденията на израелската армия за вчерашния удар по болница "Насер" в ивицата Газа, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, СНИМКА: Pixabay

"Хамас" отхвърли "безпочвените твърдения" на израелската армия за вчерашния удар по болница "Насер" в ивицата Газа, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По-рано днес Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) казаха, че според първоначалното им разследване в района е имало камера, поставена от палестинското ислямистко движение, за да бъдат наблюдавани израелски войници.

Тази вечер от "Хамас" отхвърлиха в комюнике тези "безпочвени твърдения, които не са подкрепени от каквито и да било доказателства и само целят избягване на правната и морална отговорност за масово убийство".

"Хамас" нарече "безпочвени" твърденията на израелската армия за вчерашния удар по болница "Насер" в ивицата Газа, при който бяха убити 20 души, сред които петима журналисти, СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя