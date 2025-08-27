ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриха фиктивни компании, използвани от неаполитанската мафия за пране на пари

Мария Личарди оглавява клана на неаполитанската мафия Камора след смъртта на брат си.

Следователи разкриха фиктивни компании в Италия, Франция и Германия и конфискуваха имоти на Лазурния бряг на стойност милиони евро в рамките на акция срещу прането на пари от италианската мафия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Разследванията са били проведени от финансовата разследваща служба в Рим, специализирани следователи в Марсилия и отдела за икономически престъпления в Мюнхен с подкрепата на Европол. Тяхна основна мишена е била група, която е част от Камората - неаполитанската мафия, съобщи прокуратурата във френския пристанищен град.

Смята се, че бандата е прехвърляла пари от престъпна дейност в банкови сметки в Италия, Франция, Германия и Тунис чрез фиктивни компании, като е претендирала, че има законни доходи от строителство, търговия с автомобили и производство на алуминий.

Впоследствие произхождащите от престъпна дейност пари са били инвестирани в морски недвижими имоти в Южна Франция чрез компании, регистрирани във Франция.

Там са били конфискувани къща, четири апартамента и 11 паркоместа на стойност над 2,5 млн. евро. В Южна Франция е бил арестуван един заподозрян.

Делът на фиктивните компании и сумите, които престъпната група е изпирала по този начин в Германия, не беше първоначално уточнена, като няма и данни за арести в страната.

Камората не само е една от големите мафиотски организации в Италия, но действа и на международно равнище. Град Неапол и област Кампания са смятани за за неин бастион, отбелязва ДПА.

Камората не е изградена върху строга йерархия, а е съставена от много кланове, някои от които дори се борят помежду си. Дейността ѝ варира от наркотрафик през рекет до незаконен бизнес с отпадъци, посочва ДПА.

