Разкриха фиктивни компании, използвани от неаполитанската мафия за пране на пари

Следователи разкриха фиктивни компании в Италия, Франция и Германия и конфискуваха имоти на Лазурния бряг на стойност милиони евро в рамките на акция срещу прането на пари от италианската мафия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Разследванията са били проведени от финансовата разследваща служба в Рим, специализирани следователи в Марсилия и отдела за икономически престъпления в Мюнхен с подкрепата на Европол. Тяхна основна мишена е била група, която е част от Камората - неаполитанската мафия, съобщи прокуратурата във френския пристанищен град.

Смята се, че бандата е прехвърляла пари от престъпна дейност в банкови сметки в Италия, Франция, Германия и Тунис чрез фиктивни компании, като е претендирала, че има законни доходи от строителство, търговия с автомобили и производство на алуминий.

Впоследствие произхождащите от престъпна дейност пари са били инвестирани в морски недвижими имоти в Южна Франция чрез компании, регистрирани във Франция.

Там са били конфискувани къща, четири апартамента и 11 паркоместа на стойност над 2,5 млн. евро. В Южна Франция е бил арестуван един заподозрян.

Делът на фиктивните компании и сумите, които престъпната група е изпирала по този начин в Германия, не беше първоначално уточнена, като няма и данни за арести в страната.

Камората не само е една от големите мафиотски организации в Италия, но действа и на международно равнище. Град Неапол и област Кампания са смятани за за неин бастион, отбелязва ДПА.

Камората не е изградена върху строга йерархия, а е съставена от много кланове, някои от които дори се борят помежду си. Дейността ѝ варира от наркотрафик през рекет до незаконен бизнес с отпадъци, посочва ДПА.