Русия: 10 украински дрона бяха свалени над Ростов на Дон, има щети по жилищни блокове

Десет изпратени от Украйна дрона са били свалени тази нощ над Ростов на Дон, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на едноименната южна руска област Юрий Слюсар, цитиран от ТАСС и БТА.
Няма данни за пострадали хора.
Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон, предаде кореспондент на ТАСС на място. Той съобщи за изпочупени прозорци.
На покрива на жилищна сграда е избухнал пожар, който вече е локализиран, написа от своя страна Слюсар в "Телеграм". Петнадесет човека са били евакуирани.
Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ. Безпилотните летателни апарати играят важна роля във войната, която продължава вече три години и половина.