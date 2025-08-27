Съд спря депортирането на мигранти от Гърция

Първоинстанционният административен съд в Атина е приел искането на четирима судански граждани и временно е спрял изпълнението на решението за депортирането им от Гърция, съобщи на сайта си неправителствената организация „Гръцки съвет за бежанците“. Това предаде БТА.

Според съобщението те са били лишени от правото да подадат молби за убежище заради тримесечния мораториум на разглеждането на такива искания от мигранти, пристигащи от Северна Африка, наложен от гръцкото правителство заради увеличения миграционен натиск от бреговете на Либия.

Четиримата судански граждани са задържани в момента в центъра за мигранти в Амигдалеза край Атина и е трябвало да бъдат върнати в Судан или в Либия. Те обаче са внесли жалби срещу решението за депортирането им чрез „Гръцкия съвет за бежанците“.

С решението си съдът спира изпълнението на заповедите за депортацията на четиримата мигранти до вземане на решение по висящите пред съда искания за трайно спиране на процедурите.

В съобщението се припомня, че на 14 август Европейският съд за правата на човека предписа на гръцкото правителство да не извежда четиримата суданци от страната.

Срещу правителствения мораториум върху исканията за убежище се изказаха още гръцкият омбудсман, Националният съвет за правата на човека, Върховният комисариат за бежанците на ООН, Съюзът на административните съдии, комисарят по човешките права на Съвета на Европа и още 109 организации, припомня още „Гръцкият съвет за бежанците“.

Наскоро обаче гръцкият ежедневник „Катимерини“ писа, че гръцкото Министерство на миграцията и убежището обмисля законодателни инициативи, с които да направи по-строга рамката за функциониране на неправителствените организации, които работят по въпросите на мигрантите в страната.

Причина за планираните регулации е решението на гръцкото правителство да спре разглеждането на молби за убежище след рязкото увеличаване на миграционните потоци от Либия. Ролята на катализатор за правителствените планове е изиграл именно случаят, при който неправителствени организации са насърчили и подпомогнали мигранти от Судан да подадат жалба по съдебен ред срещу отказа да бъде разгледано искането им за убежище.

По информации на вестник „Прото тема“ точно този случай е дал тласък на отдавнашните намерения на Министерството на миграцията и убежището да въведе нови правила в работата си с неправителствени организации и по отношение на достъпа им до мигрантите и до центровете за настаняването им. За тази цел се очаква министърът Танос Плеврис да състави работна група, която ще се заеме с рамката и контрола над дейността на организациите.

Регулациите ще засегнат условията за присъствието на отделните неправителствени организации в регистъра, който беше създаден през 2020 г. от тогавашния министър на миграцията и убежището Нотис Митаракис, който извърши и първата голяма „чистка“ сред тях, припомня изданието.

Според източниците му се проучва сериозно възможността от регистъра да бъдат изваждани организации, за които се установи, че работят срещу правителствената политика по отношение на връщането на мигранти, както и че предприемат съдебни процедури срещу административни решения за задържането на нелегални мигранти или за спирането на процедури за предоставяне на убежище. Ще се затегне и контролът на начина, по който неправителствените организации управляват паричните средства, които получават, т.е. дали ги изразходват за целите, за които са били предоставени първоначално.

Източниците са казали пред „Прото тема“, че „сътрудничество с НПО е съществувало и ще съществува, но се наблюдава един феномен, при който държавата прилага определена политика, основана на процедури, а някои неправителствени организации създават пречки. Не може да си в регистъра, да си по същество сътрудник на министерството, и да правиш обратното“.

Според информациите министърът на миграцията Танос Плеврис вече е поискал проверка на финансите на неправителствените организации, които са съдействали на суданците за внасянето на жалбата им.

Във вторник пред телевизия "Оупън" (Open) Плеврис уточни, че проверка ще бъде направена как се изразходват средствата, които идват от гръцките и европейските данъкоплатци.

Преди няколко дни пред държавната телевизия ЕРТ министърът заяви: „Уважаваме съдебните решения, но миграционната политика се прави от правителството. Не се прави нито от съдилищата, нито от НПО, които се ограничават с това или да подават жалби, или да ми пращат всеки ден писма“.