Георги Милков: Израел трябва да се справи с Хамас, без да наказва целия народ в Газа

В Газа са бомбардирани всички домове, болници, цялата инфраструктура. Всички наранявания са от огнестрелни рани или бомби. Поради блокадата няма консумативи, няма лекарства. Болницата е препълнена с пациенти и техните семейства. Не съм виждала хора, които разпознавам като войници на Хамас. Само изкуствен интелект би натиснал спусъка срещу хора, които помагат.

Това разказа по БНТ д-р Милена Ангелова-Чи, която работи в болница "Насър" в Газа.

"Наистина - възхищение към смелостта на д-р Ангелова. Може да я обвинят за антисемит, но слава богу има такива хора на място, макар че има голяма опасност за тях.

Да си припомним за българина Марин Маринов, който загина там като служител на ООН. Тогава местни пропагандатори заявиха, че той е обезвреждал мини на Хамас и това го е убило. Разследването обаче показа израелският танк, който стреля", коментира журналистът от "24 часа" Георги Милков.

Той подчерта, че никой не отрича стореното от Хамас на 7 октомври преди 2 г. - тогава Израел бе подкрепен от целия свят. Но трябва един ден всичко да се разследва и хора от Израел, допуснали зверства, да си понесат отговорността.

"Надявам се и всеки би си отдъхнал, ако човеконенавистна организация като Хамас бъде унищожена, но въпросът е, че зверствата срещу мирното население в Газа не са оправадни.

Трябва ли да се мине през цялата спирала, за да се убеди светът, че не всички палестинци са Хамас.

В Израел всеки ден има протести, обществото е фрагментирано, проблемите там са на много нива. Хората искат спасяване на заложниците, без протакане и военни стратегии, обслужващи политически интереси. И Бенямин Нетаняху да бъде изхвърлен от властта.

Трудно е да приемеш, че твоята демократична държава и правителство и армия извършват тези зверства в Газа. Отричането е част от един шизофреничен свят, в който израелското общество живее. Това ще се отрази за дълго време.

Ситуацията там в Газа е такава, че ако на ден би трябвало да влизат 2000 камиона с храна, влизат 70 - това означава, че има глад.

Властите в Израел решиха да играят с една групировка за противовес на Хамас, която след известно време може да се окаже следващия им голям враг.

Израелският военен елит не желае, това което му спуска политическия елит за Газа.

Една игра, която се води на гърба на цивилното население в Газа и в Израел. Крайно време е да бъде прието, че там загиват хора, а не създания на изкуствен интелект. Трябва Израел да се справи без да наказва целия народ в Газа", обясни Георги Милков.