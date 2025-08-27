Индия се подготвя за въздействието на допълнителни американски мита, влизащи в сила от днес

Индийските износители се подготвят за сериозни затруднения, след като от днес влязоха в сила допълнителните американски мита от 25 процента върху всички стоки с произход от Индия. Очаква се мярката значително да засили търговския натиск на САЩ върху азиатската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Така общите американски мита за индийски стоки могат да достигнат до 50 процента - едни от най-високите, налагани от Вашингтон върху вноса от търговски партньор на САЩ.

Според съобщение на американската Агенция за национална сигурност новите мита ще се прилагат за индийски стоки, внасяни в САЩ, считано днес в 12:01 ч. източноамериканско време (07:01 ч. българко време).

Президентът Доналд Тръмп обяви увеличението по-рано този месец, в отговор на засилените покупки на руски петрол от страна на Индия.

Агенция за национална сигурност уточнява, че изключения ще се прилагат за транзитни товари с надлежна документация, за хуманитарна помощ и стоки, попадащи под действието на реципрочни търговски споразумения.

Вашингтон подчертава, че решението е реакция на непряката подкрепа от страна на Индия на руската военна намеса в Украйна.

Индийското Министерство на търговията все още не е коментирало официално съобщението. Анонимен източник от министерството заяви пред Ройтерс, че не се очаква отлагане на новите мита. В отговор правителството в Делхи ще предложи финансова подкрепа на засегнатите износители и ще ги насърчи да се преориентират към алтернативни пазари като Китай, Латинска Америка и Близкия изток.

Вече са определени около 50 държави като потенциални нови партньори за износ на ключови сектори, включително текстил, храни, кожени изделия и морски продукти.

Премиерът Нарендра Моди заяви, че няма да направи компромис с интересите на индийските земеделци, дори това да струва скъпо на страната. Очаква се той да направи първото си посещение в Китай от седем години насам в края на месеца - ход, който се тълкува като опит за подобряване на отношенията между двете страни.