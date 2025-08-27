ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Язовир "Батак" пълен само 30%, преди 25 г. е бил с...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21179948 www.24chasa.bg

Тръмп: Работя с републиканци по всеобхватен закон срещу престъпността

1140
снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн, и двамата републиканци, по "всеобхватен законопроект за престъпността", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Това е нещо, от което страната ни се нуждае", заяви Тръмп в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Позовавайки се на предполагаема вълна от беззаконие, Тръмп пое контрола над полицейските сили в американската столица Вашингтон и разреши на войниците от Националната гвардия да носят оръжие по време на патрулиране в града. Той заплаши да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, като Балтимор и Чикаго.

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че американската армия може да бъде разположена в Чикаго и е готова да отиде навсякъде в кратък срок, за да се бори с престъпността, припомня Ройтерс.

"Имам удоволствието да съобщя, че от Великите Президентски Избори през 2024 г. насам съм събрал под различни форми и политически структури над 1,5 милиарда долара", добави той в друг пост в същата мрежа.

В същото време администрацията на Тръмп засилва усилията си за изграждане на индустрия за критични минерали в САЩ, за да прекъсне хватката, с която Китай контролира глобалната верига за доставки, отбелязва Асошиейтед прес.

Федералното правителство инвестира стотици милиони долари в американски компании, сключи споразумение с една фирма за определяне на минимална цена за някои критични минерали, произведени в САЩ, и започна разследване на доставките от чужбина. Тръмп също така нареди на американското министерство на отбраната да гарантира, че всеки щат разполага с войски от Националната гвардия, които са готови да се мобилизират бързо, за да помогнат за потушаването на граждански безредици и да подпомогнат обществената безопасност.

снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя