Земетресение от 4,4 по Рихтер в Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано в 05:46 ч. в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). Това съобщи БТА.

Трусът е регистриран на дълбочина 10,12 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

Това е поредният силен трус в Съндъргъ, след като на 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала. В следствие на силното земетресението бяха ранени 29 души, а след оглед стана ясно, че общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.