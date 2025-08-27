ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21180349 www.24chasa.bg

Проучване: Турците губят доверие към Запада и виждат Израел като основна заплаха за сигурността си

1144
Турците губят доверие към Запада заради ситуацията в ивицата Газа, като същевременно възприемат Израел като основна заплаха за сигурността си, сочи проучване на агенция "Ареда", цитирано от в. „Йени шафак“. СНИМКА: Pixabay

Турците губят доверие към Запада заради ситуацията в ивицата Газа, като същевременно възприемат Израел като основна заплаха за сигурността си, сочи проучване на агенция "Ареда", цитирано от в. „Йени шафак“ и БТА. 

Проучването е свързано с външната политика и отбранителната индустрия на Турция и е осъществено сред 3589 души от страната. 

Общо 70,7 процента от участниците в проучването заявяват, че са загубили доверието си в думите на Запада за правата на човека заради ситуацията в ивицата Газа. 

Същевременно 60,1 процента от запитаните смятат, че Израел може да нападне Турция по всяко време, а 70,2 процента смятат, че страната им трябва да проведе военна операция в Северна Сирия, за да предотврати евентуално обявяване на автономия на сирийските кюрдски милиции Сили за защита на народа (СЗН - YPG). 

Общо 54,7 процента от участниците в проучването смятат, че Международното изложение за отбранителна промишленост IDEF-2025, което се проведе през юли в Истанбул, е повишило усещането им за сигурност, докато 45,3 от тях го оценяват като средство за пропаганда, сочи още проучването. 

Турците губят доверие към Запада заради ситуацията в ивицата Газа, като същевременно възприемат Израел като основна заплаха за сигурността си, сочи проучване на агенция "Ареда", цитирано от в. „Йени шафак“. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя