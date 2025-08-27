ЕС защити правото си да определя правила за дигиталната сфера

След като американският президент Доналд Тръмп заплаши със забрани върху вноса в отговор на цифровите регулаторни инициативи на други страни, Европейският съюз излезе на 26 януари с позиция, че както общността, така и нейните държави-членки имат суверенно право да определят правилата за икономическата дейност на своя територия, съобщи КМГ.

Главният говорител на Европейската комисия, Паола Пиню, заяви по време на пресконференция същия ден: „Регулирането на икономическата дейност на собствена територия е суверенно право на Европейския съюз и неговите държави-членки". Този въпрос не попада в рамките на търговското споразумение между ЕС и САЩ, „това са две напълно различни въпроси", подчерта тя.

Тома Рение, говорител на Европейската комисия по технологичните въпроси, посочи, че цифровите правила на ЕС имат широк обхват и не са насочени специално към американски компании.