ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21180421 www.24chasa.bg

КМГ: Китай ускорява зеления преход с безпрецедентни темпове

КМГ

900
Снимка: Китайска медийна група

Между 2021 и 2025 г. Китай постигна значителен напредък в нисковъглеродната трансформация, изграждайки най-голямата и най-бързо развиваща се система за възобновяема енергия в света. Делът на възобновяемите източници в общия инсталиран капацитет на страната се увеличи от 40% до вече близо 60%.

Китай е лидер по инсталирани мощности във вятърната енергия за 15-а поредна година, а във фотоволтаичната – вече десетилетие. Над 40% от всички световни патенти в областта на новите енергийни технологии са китайски, което потвърждава водещата роля на страната в иновациите.

През последните пет години Китай подобри световни рекорди в ключови сфери – ефективност на фотоволтаичните панели, капацитет на офшорни вятърни турбини и мащаби на нови системи за съхранение на енергия, съобщи КМГ.

Освен това страната изгради най-голямата мрежа за зарядна инфраструктура за електромобили. До края на юли 2025 г. тя достигна 16,7 милиона съоръжения – десет пъти повече спрямо 2020 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя