Поискаха да остане в ареста надрусан 18-годишен, к...

Еманюел Макрон: Окупирането на Газа никога няма да донесе победа на Израел

Снимка: Китайска медийна група

На 26 август френският вестник „Льо Монд" публикува отворено писмо на френския президент Еманюел Макрон до израелския премиер Бенямин Нетаняху, в което той посочва, че окупирането на Ивицата Газа и насилственото изселване на палестинци никога няма да донесе победа на Израел, съобщи КМГ.

На 17 август Нетаняху изпрати писмо до Макрон, в което изрази загриженост относно „нарастването на антисемитизма във Франция". Макрон отговори, че Франция предприема последователно активни мерки срещу антисемитските прояви, но в писмото си Нетаняху обвинява Франция в „бездействие" – нещо, което Макрон счита за неприемливо и „обидно" за цялата нация.

Президентът повтори решимостта на Франция да признае палестинската държава. „Постигането на траен мир изисква създаването на суверенна палестинска държава, която признава Израел и неговите права на сигурност, демилитаризирана е и съжителства мирно с Израел", пише още Макрон.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

