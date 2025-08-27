Нетаняху за първи път призна геноцида над арменците в Османската империя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху за първи път изрично заяви, че признава избиването на арменци в Османската империя по време на Първата световна война за геноцид, съобщават израелски медии, цитирани от БТА.

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид във вторник, пише „Джерузалем пост“.

Бет-Давид попита Нетаняху защо Израел се колебае да признае избиването на арменци, асирийци и гърци в Османската империя в периода 1915 – 1917 г. за геноцид при положение, че светът признава Холокоста срещу евреите.

В отговор израелският премиер съобщи, че наскоро Кнесетът е приел решение, с което признава събитията в Османската империя за геноцид. Когато журналистът обаче настоя за личното му признаване, Нетаняху отговори: „Току що го направих“.

Патрик Бет-Давид коментира, че той като етнически арменец и асириец се интересува особено от темата и че много етнически арменци, асирийци и гърци искат да чуят признание за геноцида от световни лидери.

Израелски депутати внасяха нееднократно проекторешения за официално признаване на Арменския геноцид в Кнесета, включително през 2018 и 2021 г., но предложенията им бяха отхвърляни.

Турция като правоприемник на Османската империя се противопоставя категорично на определянето на събитията през 1915 – 1917 г. като геноцид.