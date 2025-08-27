ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осем станаха убитите сирийски войници при израелск...

КМГ: В Макао откриха четири нови национални ключови лаборатории

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китайският министър на науката и технологиите Ин Хъдзюн официално откри четири национални ключови лаборатории в специалния административен район Макао, съобщи КМГ.

Главният изпълнителен директор на Макао Сам Хоу Фай подчерта, че тези научни центрове вече постигат значими резултати в областта на научните изследвания, трансфера на технологии, подготовката на млади таланти и международното сътрудничество. Той допълни, че правителството на Макао ще засили интеграцията между наука и технологии, таланти и индустрия, за да допринесе със своя специфичен потенциал за изграждането на силен Китай в областта на науката и технологиите и за постигане на високо равнище на самостоятелност в сектора.

Четете още

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

