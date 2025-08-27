Истината за глобалната власт на картела „Кинахан“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вече на 68 години и с обявена от правителството на САЩ награда от 5 милиона долара за главата му Кристи Кинахан вероятно се пита дали високите цели не са били твърде амбициозни

Дори за закоравял престъпник като Кристи Кинахан амбициите винаги са били големи. Нищо не е могло да спре плановете му за изграждане на международна наркоимперия и натрупване на колосално богатство.

Днес обаче, на 68 години, и с обявена от правителството на САЩ награда от 5 милиона долара за главата му, така нареченият „Елегантен Дон" вероятно се пита дали високите цели не са били твърде амбициозни.

Кинахан започва от дребни улични престъпления в Дъблин през 80-те години,

но с времето оглавява глобален престъпен синдикат, смятан за почти недосегаем. Последните събития обаче показват, че неговата империя е в упадък. Той и най-близките му хора, включително синовете му Даниел (48 г.) и Кристофър-младши (44 г.), са изправени пред реалната опасност от арест и съдебно преследване, пише "Дейли Мейл".

Пробив за правоохранителните органи настъпи, след като ключовият му съратник Шон Макговърн беше екстрадиран от Дубай в Ирландия по обвинение в убийство. Малко по-рано бяха публикувани кадри от претърсването на един от „наркотанкерите" на картела – кораб с 2,2 тона кокаин на стойност 132 милиона паунда, задържан през септември 2023 г. при съвместна операция на ирландските и американските власти.

Така престъпната група „Кинахан" – дълго смятана за една от най-страховитите в света, днес изглежда по-уязвима от всякога.

Всичко започва сравнително скромно. През 1979 г. 22-годишният тогава Кристофър Кинахан получава първата си присъда – за опит за кражба на автомобил. Роден през март 1957 г. в уважавано семейство в Дъблин, той за кратко работи като таксиметров шофьор на непълен работен ден, преди да се насочи изцяло към престъпния свят.

Първо се занимава с чекови измами, но към средата на 80-те вече търгува с наркотици

През 1987 г. е осъден на шест години затвор, след като е заловен със 130 грама хероин в луксозен апартамент в ирландската столица. Един от арестувалите го полицаи, Майкъл О'Съливан, си спомня: „Тогава за цяла година в страната не хващахме толкова голямо количество хероин."

О'Съливан, по-късно заместник-комисар на полицията, описва Кинахан като нетипичен за престъпния свят – винаги безупречно облечен, с умението да сменя акценти и с навика да чете книги дори на път за съд. В затвора Кинахан учи езици – френски, испански, холандски, руски, арабски – и дори отказва предсрочно освобождаване, за да завърши курса си. Именно това знание по-късно му позволява да изгради международна мрежа за наркотици.

През 90-те години Кинахан се движи между Холандия, Белгия и Ирландия, а известно време пребивава и в английския Стафордшир. Истинският му пробив идва след преместването в Испания в началото на XXI век, където започва да внася огромни количества кокаин от Колумбия и Северна Африка за европейските пазари.

През 2006 г. международната „Операция Лопата" разкрива мащабите на дейността му

По данни на ООН организацията е „перфектно структурирана", с клонове в над 20 държави, включително Китай, САЩ и Южна Африка.

Убийството на бившия член на бандата Гари Хъч през 2015 г. поставя картела под светлината на прожекторите. Само пет месеца по-късно следва опит за покушение срещу Даниел Кинахан по време на боксово претегляне в хотел „Риджънси" в Дъблин.

Атентатът се проваля, но сътрудник на клана е убит, а последвалата война с „Монаха" Хъч отнема живота на поне 15 души.

През 2022 г. САЩ обявяват награди от по 5 милиона долара за информация, водеща до ареста на Кинахан и синовете му. Американските власти ги приравняват до най-големите световни мафии – Камората, Якудза, Лос Зетас. Появяват се и съмнения за връзки с ливанската групировка „Хизбула".

Същата година Томас „Бомбардировачът" Кавана – смятан за „европейски директор" на картела – е осъден на 21 години затвор във Великобритания. В същото време Даниел Кинахан губи позициите си в професионалния бокс, където се опитваше да се представи като „съветник" на шампиони като Тайсън Фюри.

Междувременно преместването на операцията в Дубай се оказва рисково. Новото

споразумение за екстрадиция между Ирландия и ОАЕ поставя картела под заплаха

– както показа и арестът на Шон Макговърн.

Днес Кинахан се сблъсква със загуба на влияние. Италианската Ндрангета и колумбийският клан „Дел Голфо" засилват контрола си върху пазара на кокаин, измествайки го от челните позиции.

Патриархът, който се представя като британски авиационен консултант под името Кристофър Винсент, се опитва да започне нов живот в Зимбабве. Но вероятно вече е прекалено известен, за да намери къде да се скрие.