ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21180958 www.24chasa.bg

Разследват двама за смъртта на български работник в Италия

Виолина Христова, Рим

3380
Българинът работел на фотоволтаично поле СНИМКА Pixabay

Италианската прокуратура е поискала съдебно преследване срещу двама души по трагичен случай, свързан с българин през май 2022 г. Те са обвинени в непредумишлено убийство във връзка със смъртта на 36-годишния български работник Борис Канджиков, съобщи в."Манифесто".

Един от тях е шефът на фирмата, отговаряща за поддръжката на фотоволтаичната инсталация, където се случи трагедията. Решението дали да бъде открит съдебен процес сега е в ръцете на съдията по предварителното производство.

Разследването, водено от прокуратурата в град Латина, разкрива множество тревожни факти. При техническите проверки е установено, че към момента на инцидента инсталацията е била изключена. Въпреки това, според заключенията на експертите, повредата, довела до фаталния токов удар, е била особено сериозна. Това поражда съмнения относно спазването на стандартите за безопасност.

Допълнително внимание привлече и фактът, че Борис не е трябвало да бъде сам на мястото на инцидента. Според действащите разпоредби за този тип дейност, е необходимо присъствието на поне двама работници. Това правило очевидно не е било спазено в случая.

Борис Канджиков живеел в град Сермонета заедно със сестра си. След трагичната му смърт семейството му – родителите и сестра му – се завърнаха в България, за да го погребат.

Според италианските медии работникът бил поразен от силен електрически ток, който не му оставил шанс за оцеляване. Инцидентът станал за броени секунди сред редовете на фотоволтаично поле, собственост на фирма от Болцано, чиято поддръжка била възложена на фирма от Бари.

Българинът работел на фотоволтаично поле СНИМКА Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя