Разследват двама за смъртта на български работник в Италия

Италианската прокуратура е поискала съдебно преследване срещу двама души по трагичен случай, свързан с българин през май 2022 г. Те са обвинени в непредумишлено убийство във връзка със смъртта на 36-годишния български работник Борис Канджиков, съобщи в."Манифесто".

Един от тях е шефът на фирмата, отговаряща за поддръжката на фотоволтаичната инсталация, където се случи трагедията. Решението дали да бъде открит съдебен процес сега е в ръцете на съдията по предварителното производство.

Разследването, водено от прокуратурата в град Латина, разкрива множество тревожни факти. При техническите проверки е установено, че към момента на инцидента инсталацията е била изключена. Въпреки това, според заключенията на експертите, повредата, довела до фаталния токов удар, е била особено сериозна. Това поражда съмнения относно спазването на стандартите за безопасност.

Допълнително внимание привлече и фактът, че Борис не е трябвало да бъде сам на мястото на инцидента. Според действащите разпоредби за този тип дейност, е необходимо присъствието на поне двама работници. Това правило очевидно не е било спазено в случая.

Борис Канджиков живеел в град Сермонета заедно със сестра си. След трагичната му смърт семейството му – родителите и сестра му – се завърнаха в България, за да го погребат.

Според италианските медии работникът бил поразен от силен електрически ток, който не му оставил шанс за оцеляване. Инцидентът станал за броени секунди сред редовете на фотоволтаично поле, собственост на фирма от Болцано, чиято поддръжка била възложена на фирма от Бари.