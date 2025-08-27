ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Крият в убежище от ракети на хутите германска министърка на посещение в Израел

Йеменските хути. Снимка: Twitter/@SanaaCenter

Подкрепените от Иран бунтовници хути продължават да изстрелват ракети срещу Израел, като тази сутрин заради такава атака германската министърка на развитието, която е на посещение в Йерусалим, бе принудена да се укрие в убежище, предаде ДПА.

Израелската армия съобщи, че ракета, изстреляна от Йемен и задействала сирените за тревога в района на Йерусалим, е била прехваната от противовъздушната отбрана, посочва БТА.

Германската министърка на развитието Рийм Алабали Радован, която тази седмица е на посещение в Близкия изток, се наложи да се укрие в убежище в хотел в Източен Йерусалим. Тя каза, че когато сирените са се задействали, представители на федералната криминална полиция, които са я придружавали, са я извели от хотела и са я завели до убежището. След това визитата е продължила по план.

Израелските военновъздушни сили съобщиха, че в неделя вечерта отново са започнали да атакуват цели в Йемен. Според контролираното от хусите министерство на здравеопазването 10 души са били убити и десетки са ранени.

Нападението от неделя е било отговор на ракетна атака от страна на хусите в петък вечерта, когато на прицел бе взето международното летище до Тел Авив. Източници от армията казаха, че това е първият случай, когато хусите използват касетъчни боеприпаси.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години хусите многократно атакуваха Израел с ракети и дронове. Според хусите нападенията са проява на солидарност с палестинската групировка "Хамас" в ивицата Газа.

