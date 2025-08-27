ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът забрани на гръцките авиодиспечери да стачкуват, полети утре ще има

Летище Снимка: pixabay

Първоинстанционен съд в Атина обяви насрочената за утре стачка на авиодиспечерите в страната за незаконна, съобщава „Катимерини".

Това означава, че планираните полети трябва да се осъществят по график, пише БТА.

В понеделник синдикатът на авиодиспечерите в Гърция обяви, че членовете му ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. в подкрепа на държавните служители в страната, които обявиха 24-часова национална стачка за същия ден в отговор на внасянето в парламента на законопроект за дисциплинарното трудово право.

Утре в 10 ч. е планиран и синдикален митинг на площад „Синтагма" в Атина.

