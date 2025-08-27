Скопие: Северна Македония няма да промени конституцията си без гаранции от ЕС

Република Северна Македония няма да направи промени в конституцията си, освен ако Европейският съюз не даде гаранции, че това е последното условие пред страната, заяви пред „Политико" министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски по време на посещението си в Брюксел.

В публикацията отново се пропуска обстоятелството, че конституционните промени са част от преговорната рамка на Скопие с ЕС, приета от самата Северна Македония и всички държави членки, и интервюто ги определя просто като изискване на България.

Пред изданието Муцунски казва: „Нашият страх е: ако ние ги направим (промените в конституцията), какво ще стане, ако след шест месеца България отново ни издигне искания по въпроси като историята, идентичността и езика?"

Още през юни българският премиер Росен Желязков заяви ясно, че България няма да поставя каквито и да било различни условия за започването на присъединителни преговори между ЕС и Република Северна Македония освен компромиса от 2022 г., който предвижда вписването на българската общност в конституцията на съседната страна, припомня БТА.