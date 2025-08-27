Пътнически автобус се преобърна в Кабул, най-малко 26 загинаха (Снимки)

Пътнически автобус се преобърна в афганистанската столица Кабул рано в сряда, като загинаха най-малко 26 души, съобщи представител на талибаните.
Инцидентът е станал призори в района Арганди, недалеч от Кабул. Автобусът е пътувал от южните провинции Хелманд и Кандахар към столицата, пише "Дейли мейл".
Според говорителя на вътрешното министерство Абдул Матин Кани катастрофата е предизвикана от безразсъдно шофиране. Пострадали са още 27 души.
Сблъсъкът е регистриран около 3 часа сутринта. Превозното средство, модел 580, е излязло от пътя и се е преобърнало в дере.
Автобусът е бил на път от Кандахар за Кабул, когато е настъпила трагедията.
Служители и очевидци са помогнали за изваждането на телата и за откарването на ранените в болница. Част от оцелелите са в критично състояние.
Ужасяващи снимки от мястото показват тежките поражения по автобуса. Произшествието се случва по-малко от седмица след друга катастрофа, при която загинаха около 80 души в западната провинция Херат.
Тогава автобус, превозващ афганистански мигранти, върнати от Иран, се сблъска с камион и мотоциклет. Причината отново беше посочена като „висока скорост и небрежност на шофьора".
Подобни инциденти са често явление в Афганистан. Много пътища са в лошо състояние заради десетилетия конфликти, а правилата за движение рядко се спазват и прилагат, което допринася за хаоса по пътищата.
⚠️This morning (27 Aug) in #Argandi, #Paghman district of Kabul, a 580 bus overturned on the #Kabul–#Kandahar highway. According to initial reports, the exact number of casualties and injuries is not yet confirmed. #Afghanistan #Accident #Traffic #Crash #Road #حادثه #ترافیکی https://t.co/XWlxAQq5Ou pic.twitter.com/u4SUvlSvp3— خبرنگار آزاد (@Af_Journalist) August 27, 2025