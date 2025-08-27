Пътнически автобус се преобърна в Кабул, най-малко 26 загинаха (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътнически автобус се преобърна в афганистанската столица Кабул рано в сряда, като загинаха най-малко 26 души, съобщи представител на талибаните.

Инцидентът е станал призори в района Арганди, недалеч от Кабул. Автобусът е пътувал от южните провинции Хелманд и Кандахар към столицата, пише "Дейли мейл".

Според говорителя на вътрешното министерство Абдул Матин Кани катастрофата е предизвикана от безразсъдно шофиране. Пострадали са още 27 души.

Сблъсъкът е регистриран около 3 часа сутринта. Превозното средство, модел 580, е излязло от пътя и се е преобърнало в дере.

Автобусът е бил на път от Кандахар за Кабул, когато е настъпила трагедията.

Служители и очевидци са помогнали за изваждането на телата и за откарването на ранените в болница. Част от оцелелите са в критично състояние.

Ужасяващи снимки от мястото показват тежките поражения по автобуса. Произшествието се случва по-малко от седмица след друга катастрофа, при която загинаха около 80 души в западната провинция Херат.

Тогава автобус, превозващ афганистански мигранти, върнати от Иран, се сблъска с камион и мотоциклет. Причината отново беше посочена като „висока скорост и небрежност на шофьора".

Подобни инциденти са често явление в Афганистан. Много пътища са в лошо състояние заради десетилетия конфликти, а правилата за движение рядко се спазват и прилагат, което допринася за хаоса по пътищата.